Grande après-midi des enfants…et des parents Aubagne, 22 décembre 2022

Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhne

2022-12-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-22 19:00:00 19:00:00

Bouches-du-Rhne

Suivez la parade magique, une rêverie féerique blanche dans les rues de la ville avec ces géants des glaces « les ours »…qui vous amènera spectacle musical

« Le Fabuleux Anniversaire du Père Noel », incroyable univers avec Mary Poppins, Peter Pan et la Fée Clochette, la Reine des Neiges…

Et pour finir ne manquez pas l’arrivée du Père Noël…en petit train.

Pour les plus gourmands une distribution de papillotes

3 départs de la parade de la maison du Père Noël : 14h, 15h30 et 17h

Spectacles à l’Espace des Libertés : 14h30 et 16h30

Arrivée du Père Noël 18h.

Une journée riche en émotions !

