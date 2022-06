Grande animation du 14 juillet La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: 26420

2022-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-14 19:00:00 19:00:00

La Chapelle-en-Vercors 26420 Journée organisée par le Vercors Ski de Fond.

Concours de boules : 9h tête à tête, inscriptions 8h30. 14h doublette, inscriptions 13h30.

Animation biathlon ouverte à tous à partir de 14h. +33 6 27 31 13 69 La Chapelle-en-Vercors

