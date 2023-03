CONCERT « U.K. ON THE ROCKS » Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’Évènement: Grandchamps-des-Fontaines

Loire-Atlantique

CONCERT « U.K. ON THE ROCKS », 1 juillet 2023, Grandchamps-des-Fontaines

2023-07-01 20:30:00 – 2023-07-01 22:30:00

Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines . Après l’après-midi sportif de Nature en fête, venez profiter d’un concert de rock 100% english avec le groupe « Radio UK on the rocks » !

Concert précédé d’un après-midi sportif (tyrolienne, mur d’escalade, canoë..) et suivi d’un feu d’artifice

Restauration sucrée et salée sur place toute la journée Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer. http://www.grandchampdesfontaines.fr/ Grandchamps-des-Fontaines

