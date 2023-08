MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines, 2 décembre 2023, Grandchamp-des-Fontaines.

Grandchamp-des-Fontaines,Loire-Atlantique

Venez faire le plein d’idées cadeaux et gourmandises pour les fêtes de fin d’année..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and fill up on gift ideas and delicacies for the end of year celebrations.

Venga y llénese de ideas de regalos y manjares para las celebraciones de fin de año.

Kommen Sie vorbei und decken Sie sich mit Geschenkideen und Leckereien für die Weihnachtszeit ein.

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire