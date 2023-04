La Coquille Saint-Jacques en Fête Grandcamp-Maisy Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados . C’est un rendez-vous à ne pas manquer, pendant deux jours sur le port de Grandcamp-Maisy : la coquille est en fête ! Ne manquez pas la vente de coquilles Saint Jacques, de poissons et crustacés par les pêcheurs (criée et halle aux poissons) Animations gratuites sur les 2 jours, toute la journée :

Dégustations de coquilles cuisinées , Groupes de chants marins, menus coquilles ( restauration ) proposés dans tous les restaurants et sous le chapiteau de la criée. Venez nombreux !

marosoux@gmail.com

