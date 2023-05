Découverte de la pêche à pied 26 Quai Crampon, 1 août 2023, Grandcamp-Maisy.

Venez découvrir, petits et grand, la vie et le fonctionnement de l’estran Grandcopais.

Ensemble, nous découvrirons le fonctionnement des marées par rapport aux phases lunaires, nous parlerons ensuite des différents outils utilisés lors de la pêche à pieds.

Nous partirons ensuite, sur l’estran ou je guiderais chacun et chacune d’entre vous pour la bonne utilisation de ces outils.

De retour de pêche, nous apprendrons à reconnaître les principales espèces et familles d’animaux prélevés ainsi que leur rôles. Et enfin nous parlerons réglementation, taille et quantité de prélèvement possible.

Autres informations : • Rendez-vous devant l’office de tourisme : 26 quai Crampon 14450 Grandcamp-Maisy, 1/4 d’heure avant l’horaire prévue.

• Prévoir: casquette ou chapeau, crême solaire, vêtement coupe vent, paires de chaussures antidérapantes sandalettes plastiques ou autres.

• A partir de 6 ans (accompagné minimum d’un parent) • Réservation au 06-80-56-96-23 • Animation possible si minimum 3 groupes (1 parent+1 enfant) ou 2 groupes famille (2 parents + 2 enfants) • Accueil possible de 5 groupes famille max (2 parents + 1 enfant).

2023-08-01 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-01 19:00:00. .

26 Quai Crampon Office de Tourisme

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Come and discover with your family the joys of fishing on foot, on the Grandcopais foreshore, which shelters a multitude of species.

We will discover together how the tides work, the different levels of the coastline and the safety rules and regulations to respect.

We will then leave to discover the foreshore, after distribution of the material by group. I will guide each one of you for an appropriate use of the different tools of the foot fishing, for the good practices with the aim of respecting at best the environment and our companions of plays.

Then, back with the contents of the fishing, we will determine together the different families and names of the species caught.

Please bring: cap or hat, sunscreen, windbreaker, boots

Reservation required, limited places.

From 6 years old (accompanied by a parent).

Ven a descubrir, con grandes y pequeños, la vida y el funcionamiento de la orilla de Grandcopais.

Juntos, descubriremos el funcionamiento de las mareas en relación con las fases de la luna, y después hablaremos de las diferentes herramientas utilizadas para la pesca a pie.

A continuación, saldremos hacia la orilla, donde les guiaré a todos y cada uno de ustedes en el uso correcto de estas herramientas.

A la vuelta de la pesca, aprenderemos a reconocer las principales especies y familias de animales capturados y sus funciones. Y, por último, hablaremos de la normativa, el tamaño y la cantidad de las posibles capturas.

Otras informaciones: ? reunirse delante de la oficina de turismo: 26 quai Crampon 14450 Grandcamp-Maisy, 1/4 de hora antes de la hora prevista.

? Llevar: gorra o sombrero, crema solar, ropa cortaviento, calzado antideslizante, sandalias de plástico u otro.

? A partir de 6 años (acompañados de al menos uno de los padres) ? Reserva en el 06-80-56-96-23 ? Animación posible si mínimo 3 grupos (1 padre+1 niño) o 2 grupos familiares (2 padres + 2 niños) ? Hasta 5 grupos familiares posibles (2 padres + 1 niño)

Kommen Sie und entdecken Sie, ob groß oder klein, das Leben und die Funktionsweise des Grandcopais-Ostrandes.

Gemeinsam entdecken wir die Funktionsweise der Gezeiten in Bezug auf die Mondphasen und sprechen dann über die verschiedenen Werkzeuge, die beim Angeln zu Fuß verwendet werden.

Anschließend gehen wir auf den Strand, wo ich jeden von Ihnen bei der richtigen Verwendung dieser Werkzeuge anleite.

Nach der Rückkehr vom Angeln lernen wir, die wichtigsten Arten und Familien der gesammelten Tiere und ihre Rollen zu erkennen. Und schließlich werden wir über die Vorschriften, die Größe und die Menge der möglichen Entnahmen sprechen.

Weitere Informationen: Treffpunkt vor dem Tourismusbüro: 26 quai Crampon 14450 Grandcamp-Maisy, 1/4 Stunde vor der geplanten Zeit.

? Mitzubringen sind: Mütze oder Hut, Sonnencreme, winddichte Kleidung, ein Paar rutschfeste Schuhe, Plastiksandalen oder andere.

? Ab 6 Jahren (mindestens in Begleitung eines Elternteils) ? Reservierung unter 06-80-56-96-23 ? Animation möglich bei mindestens 3 Gruppen (1 Elternteil+1 Kind) oder 2 Familiengruppen (2 Eltern + 2 Kinder) ? Empfang von max. 5 Familiengruppen (2 Eltern + 1 Kind) möglich

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité