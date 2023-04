Les parcs à huîtres de la baie des Veys au rythme des chevaux Base conchylicole, 11 juillet 2023, Grandcamp-Maisy.

A bord d’une calèche des Attelages de la Nicollerie, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour une balade à la découverte des parcs à huîtres. Avec votre guide, vous découvrirez l’estran de la Baie des Veys, les parcs à huîtres, la culture de l’huître et sa récolte. La balade se terminera avec la visite des ateliers ostréicoles et dégustation d’huîtres.

(3km/2h) – Niveau 1.

2023-07-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-11 11:00:00. .

Base conchylicole D113a

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



On board a horse-drawn carriage from Les Attelages de la Nicollerie, let yourself be carried away by the quiet rhythm of the Normandy cobs for a ride to discover the oyster beds. With your guide, you will discover the foreshore of the Baie des Veys, the oyster beds, oyster farming and harvesting. The walk will end with a visit to the oyster farming workshops.

(3km/2h) – Level 1

Measures in place for visitors:

wearing a mask is mandatory, hydroalcoholic gel

A bordo de un coche de caballos de los Attelages de la Nicollerie, déjese llevar por el tranquilo ritmo de las mazorcas normandas para un paseo al descubrimiento de los criaderos de ostras. Con su guía, descubrirá la costa de la bahía des Veys, los criaderos de ostras, su cultivo y su cosecha. El paseo terminará con una visita a los talleres de ostras y una degustación de las mismas.

(3km/2h) – Nivel 1

Lassen Sie sich an Bord einer Kutsche der Attelages de la Nicollerie vom ruhigen Rhythmus der normannischen Cobs auf einem Spaziergang zu den Austernparks tragen. Mit Ihrem Reiseführer entdecken Sie das Vorland der Baie des Veys, die Austernparks, die Austernzucht und die Austernernte. Der Spaziergang endet mit einem Besuch der Austernwerkstätten und einer Austernverkostung.

(3km/2h) – Niveau 1

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité