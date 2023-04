Challenge de la Baie des Veys Grandcamp-Maisy Catégories d’Évènement: Calvados

2023-04-08 08:00:00 08:00:00 – 2023-04-09 23:00:00 23:00:00

Calvados . Challenge de la Baie des Veys représentant 3 régates.

FFV organisée au large de Grandcamp-Maisy, encadrée par des arbitres de la Fédération. 30 bateaux venus de la Baie de Seine Dielette.

Manifestation âgée de 20 ans. Repas des équipages sous la criée.

lamaresquerie@orange.fr +33 7 83 79 06 78

