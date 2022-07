Grand Yoga Solidaire | Les P’tits Yogis Caen, 13 juillet 2022, Caen.

Grand Yoga Solidaire | Les P’tits Yogis

La Vallée des Jardins Rue des Jardins Caen Calvados Rue des Jardins La Vallée des Jardins

2022-07-13 – 2022-07-13

Rue des Jardins La Vallée des Jardins

Caen

Calvados

Action caritative pour récolter des fonds pour l’association Cadet Roussel (soutien aux enfants atteints de leucémie et lésions cancéreuses).

Venez nombreux (re)découvrir des ateliers Yoga enfants, Yoga famille, création de Yantras enfants ou adultes, Sophro Kids, Yoga adultes, proposés par Les P’tits Yogis.

Noémie, Céline et Aude seront ravies de vous accueillir sur un ou plusieurs ateliers ludiques, chaleureux et solidaires.

Programme :15h30 : Yoga enfants (Céline)16h15 : Création de Yantras (Aude) ou Sophro Kids (Céline)17h : Yoga famille (Noémie) ou Yoga enfants (Aude)18h : Yoga adultes

Prix libre, montant reversé à Cadet Roussel (attestation de don possible).

Inscription obligatoire, par mail à lesptitsyogis@free.fr.

Dès 3 ans en famille, ou 4 ans enfant seul.e sur l’atelier.

lesptitsyogis@free.fr +33 6 63 99 11 36 https://instant-yoga-caen.fr/

