Grand week-end de Pâques au Domaine de la Fôret Enchantée ! Le Domaine de la Foret Enchantée Bâlines, samedi 30 mars 2024.

Au cœur d’un bois de près de 5 ha se situe le Domaine de la Forêt Enchantée qui se fera un plaisir de vous accueillir pour fêter Pâques, le 30 et 31 mars et le 1er avril.

Programme habituel avec l’espace jeux pour les 3-12 ans composé de circuits de kartings, tacots à pédales, de structures gonflables, de vos jeux préférés de fête foraine à l’ancienne (chamboultout, attrape anneaux, jeux de quilles, fakir ou encore pêche aux canards…), de jeux en bois (puissance 4, billards hollandais et japonais, jeu de palais) et d’un grand terrain de pétanque composé de deux pistes de jeu.

Avec en plus peluches géantes, atelier potager et course aux chocolats !

Le domaine de la Forêt encantée est ouvert pendant les vacance de printemps du 15 avril au 3 mai, de 14h à 18h.

Pour rappel , un espace pique-nique est mis à disposition pour passer une journée détente en famille ! Donc n’hésitez pas à apporter votre panier repas et profitez de deux espaces ensoleillé ou ombragé. Des tables, chaises, bancs et parasols sont à votre disposition sur place. En sous-bois, partez à la découverte de l’étonnant village Toutenbois ! Faîtes la connaissance de 80 personnages dans ce village de marionnettes conçu et fabriqué entièrement en bois. A vous de leur donner vie en créant vos propres histoires en famille. Au cours de votre promenade, la mairie, la poste, ainsi que différents petits commerces tels que la boulangerie, l’épicerie et bien d’autres surprises croiseront votre chemin.

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Le Domaine de la Foret Enchantée 10 Route des Turgères

Bâlines 27130 Eure Normandie

