Grand Week end de Noël Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

Grand Week end de Noël Cléder, 10 décembre 2022, Cléder. Grand Week end de Noël

Salle kan ar mor Cléder Finistère

2022-12-10 16:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Cléder

Finistère Cléder Samedi 16h : patinoire ouverte à tous.

18h : l’illumination du sapin avec la chorale « Zaï Zaï ».

Vin chaud et gâteaux offerts. Dimanche de 10h à 18h :

Marché de Noël.

Esplanade Kan ar mor.

Restauration faite par le Jumelage Cléder Taninges.

(Huitres, tartiflette, crêpes). maison-associations@cleder.fr +33 2 98 69 32 95 Cléder

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cléder, Finistère Autres Lieu Cléder Adresse Salle kan ar mor Cléder Finistère Ville Cléder lieuville Cléder Departement Finistère

Cléder Cléder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleder/

Grand Week end de Noël Cléder 2022-12-10 was last modified: by Grand Week end de Noël Cléder Cléder 10 décembre 2022 Cléder Finistre Salle Kan ar mor Cléder Finistre

Cléder Finistère