LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 16-18 rue de l’Amphithéâtre, 17 juin 2023, Grand.

Le temps d’un week-end, plongez dans le monde des Gallo-Romains !

Pendant deux jours, Grand s’anime pour vous faire découvrir les activités sportives et artisanales d’il y a 2000 ans.

• À l’amphithéâtre :

Les légionnaires vous invitent à découvrir leur campement et vous présentent leurs activités civiles et militaires.

Les artisans de l’époque antique partageront avec vous savoirs et savoir-faire.

• À proximité de la mosaïque :

Rendez-vous au chantier de fouille du ‘Grand-Jardin’ pour en savoir plus sur le résultat des recherches de l’été 2022.

Restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR.

16-18 rue de l’Amphithéâtre

Grand 88350 Vosges Grand Est



For a weekend, dive into the world of the Gallo-Romans!

For two days, Grand comes alive to let you discover the sports and craft activities of 2000 years ago.

? in the amphitheater :

The legionnaires invite you to discover their camp and present their civil and military activities.

The craftsmen of the ancient times will share with you their knowledge and know-how.

? near the mosaic :

Visit the excavation site of the ‘Grand-Jardin’ to learn more about the results of research in the summer of 2022.

Catering on site

Durante un fin de semana, ¡sumérjase en el mundo de los galo-romanos!

Durante dos días, Grand cobra vida para hacerle descubrir las actividades deportivas y artesanales de hace 2000 años.

? en el anfiteatro :

Los legionarios le invitan a descubrir su campamento y le presentan sus actividades civiles y militares.

Los artesanos de la Antigüedad compartirán con usted sus conocimientos y habilidades.

? cerca del mosaico :

Visite las excavaciones del « Grand-Jardin » para conocer los resultados de las investigaciones del verano de 2022.

Restauración in situ

Tauchen Sie ein Wochenende lang in die Welt der Gallo-Römer ein!

Zwei Tage lang wird Grand zum Leben erweckt, um Ihnen die sportlichen und handwerklichen Aktivitäten von vor 2000 Jahren näherzubringen.

? im Amphitheater :

Die Legionäre laden Sie ein, ihr Lager zu entdecken und stellen Ihnen ihre zivilen und militärischen Aktivitäten vor.

Die Handwerker aus der Antike teilen ihr Wissen und Können mit Ihnen.

? in der Nähe des Mosaiks :

Besuchen Sie die Ausgrabungsstätte ‘Grand-Jardin’, um mehr über das Ergebnis der Forschungen im Sommer 2022 zu erfahren.

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-04-27 par OT DE L’OUEST DES VOSGES