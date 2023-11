Grand Vide-Greniers – Place de la République Place de la République 3e – 10e – 11e Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Grand Vide-Greniers – Place de la République Place de la République 3e – 10e – 11e Paris, 10 décembre 2023, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 08h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Grand Vide-Greniers particuliers Place de la République

3e – 10e -11e Grand Vide-Greniers Place de la République 3e – 10e – 11e Métro République Dimanche 10 Décembre 2023 20€ le mètre linéaire – 10€ la location de table – 10€la location de portant – 30€ la location de tente Inscription sur www.ohvl-international.com Brocantes et vide-greniers : chinez à Paris ! Sélection Place de la République 3e – 10e – 11e Place de la République 3e -10e – 11e 75003 Paris Contact : https://www.ohvl-international.com/evenement/paris-3e-10e-11e-place-de-la-republique-grande-brocante-et-vide-greniers-4/ +33985602122 ohvl@orange.fr https://www.ohvl-international.com/evenement/paris-3e-10e-11e-place-de-la-republique-grande-brocante-et-vide-greniers-4/

OHVL – PARIS Vide-Greniers particuliers Place de la République 3e – 10e – 11e – Métro République Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Place de la République 3e - 10e - 11e Adresse Place de la République 3e -10e - 11e Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Place de la République 3e - 10e - 11e Paris latitude longitude 48.8664968920724,2.36450886106385

Place de la République 3e - 10e - 11e Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/