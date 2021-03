Le Mage Le Mage Le Mage, Orne Grand vide-greniers Le Mage Catégories d’évènement: Le Mage

Grand vide-greniers, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Mage. Grand vide-greniers 2021-07-18 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 18:00:00

Le Mage Orne Le Mage Vide-greniers, brocante et produits régionaux.

Fête foraine (manège enfantin, tir, pêche aux canards)

Restauration et buvette sur place.

