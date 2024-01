Grand vide-greniers Le Mage, dimanche 21 juillet 2024.

Grand vide-greniers Le Mage Orne

Vide-greniers, brocante et produits régionaux.

Fête foraine (manège enfantin, tir, pêche aux canards)

Restauration et buvette sur place.

Le Bourg

Le Mage 61290 Orne Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 06:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00



L’événement Grand vide-greniers Le Mage a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche