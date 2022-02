Grand vide-greniers des Villages Saint-Brieuc, 8 mai 2022, Saint-Brieuc.

Grand vide-greniers des Villages Les Villages Bld de l’Atlantique Saint-Brieuc

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 18:30:00 Les Villages Bld de l’Atlantique

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

L’un des plus importants vide-greniers du département en extérieur avec quelques 700 exposants et plus de 26000 visiteurs ! Ce 20e vide-grenier géant comblera tous ceux qui aiment flâner, chiner, marchander, en toute convivialité !

+33 6 98 66 56 30

