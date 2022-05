Grand Vide Greniers

Grand Vide Greniers, 31 juillet 2022, . Grand Vide Greniers

2022-07-31 07:00:00 – 2022-07-31 17:00:00 Venez profiter du grand vide greniers organisé par le club des supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et petite restauration sur place.

