**Grand Vide Grenier** ———————- Terrain de football américain Rue des Jardiniers 76370 Rouxmesnil-Bouteilles ### Le **Dimanche 05 Septembre 2021** Entrée **gratuite** pour les **visiteurs** **3€/mètre linéaire** pour les exposants. Possibilité de laisser le véhicule derrière le stand

Inscription obligatoire pour les exposants 3€/m linéaire

2021-09-05T07:30:00 2021-09-05T18:00:00

