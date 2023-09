Grand vide grenier télégraphe borrego dans le 20e ! COULEURS BRAZIL Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. gratuit Nous vous attendons nombreux comme chaque année pour la 12 ème édition du Grand Vide Grenier Borrego Telegraphe

Plus de 500 exposants vous attendent comme chaque année

L’association couleurs Brazil organisateur de l’évènement participera à l’animation de cette journée festive

Infos pratiques 12 euros le metre carré de stand

Infos pratiques 12 euros le mètre carré de stand. COULEURS BRAZIL 20 RUE DU BORREGO 75020 Paris Contact : +33641344394 couleursbrazil@gmail.com http://www.couleursbrazil.com

