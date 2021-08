Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Grand vide grenier Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Grand vide grenier Nay, 10 octobre 2021, Nay. Grand vide grenier 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 Gymnase Collège/Lycée Saint Joseph Avenue des Abbés Dupont

L'association des Parents d'élèves du collège/lycée Saint Joseph à Nay organise son 18ème Grand Vide Grenier. Buvette, restauration sur place, tombola et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez vous.

+33 6 58 31 46 65

