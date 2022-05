Grand vide-grenier Montpezat Montpezat Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montpezat

Grand vide-grenier Montpezat, 26 juin 2022, Montpezat. Grand vide-grenier Montpezat

2022-06-26 07:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Montpezat Lot-et-Garonne Montpezat EUR 2 Sur le chemin de ronde du moulin qui domine la vallée du Lot, un vide grenier avec de nombreux exposants vous accueillera tout au long de la journée. Un stage de peinture aura lieu sur le même site. Buvette et restauration rapide disponibles.

