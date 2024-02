GRAND VIDE-GRENIER « LA MARABILLE » Thorigné-en-Charnie, dimanche 4 août 2024.

GRAND VIDE-GRENIER « LA MARABILLE » Thorigné-en-Charnie Mayenne

La Marabille accueille chaque année 250 exposants dans le village de Thorigné-en-Charnie (sans inscription).

Des animations sont proposées aux enfants avec une structure gonflable et des jeux en bois. Une troupe musicale déambulera dans le village et une restauration est proposée le midi et soir. Pour finir la fête, soirée musicale et feu d’artifice.

Manifestation organisée par le comité des fêtes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 07:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Rues du village

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire

