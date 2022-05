Grand vide-grenier & brocante

Grand vide-grenier & brocante, 11 décembre 2022, . Grand vide-grenier & brocante

2022-12-11 06:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Antiquité brocante professionnelle. Entrée gratuite. Tous les 2è dimanche du mois sur le parking du Gergovie à Valeuil. Antiquité brocante professionnelle. Antiquité brocante professionnelle. Entrée gratuite. Tous les 2è dimanche du mois sur le parking du Gergovie à Valeuil. dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville