Grand vide dressing Plurien, 27 février 2022, Plurien.

Grand vide dressing Salle Polyvalente Rue de Montangué Plurien

2022-02-27 – 2022-02-27 Salle Polyvalente Rue de Montangué

Plurien Côtes d’Armor Plurien

Vêtements femme, homme, enfant et puériculture, accessoires et bijoux.

Restauration sur place.

Pass vaccinal et port du masque obligatoires

Pour participer, inscription jusqu’au 20 février.

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Office de tourisme de Plurien