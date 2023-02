Grand vide-dressing de Ste Catherine Ecole, collège et lycée Sainte Catherine Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Grand vide-dressing de Ste Catherine Ecole, collège et lycée Sainte Catherine, 1 avril 2023, Aix-en-Provence . Grand vide-dressing de Ste Catherine 20 rue mignet Ecole, collège et lycée Sainte Catherine Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 20 rue mignet

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 20 rue mignet

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Possibilité de réserver un emplacement en nous contactant par Messenger ou par mail.

Pour toute réservation, l’emplacement (3m) comprend 1 portant (1 m) et une table (2m). Grand vide dressing dans la cour de Ste Catherine au coeur du centre-ville d’Aix-en-Provence. acasamiadeco@gmail.com +33 6 87 50 58 11 https://fb.me/e/2wckkvuUe Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 20 rue mignet Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 20 rue mignet Ville Aix-en-Provence lieuville Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 20 rue mignet Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Grand vide-dressing de Ste Catherine Ecole, collège et lycée Sainte Catherine 2023-04-01 was last modified: by Grand vide-dressing de Ste Catherine Ecole, collège et lycée Sainte Catherine Aix-en-Provence 1 avril 2023 20 rue mignet Ecole Bouches-du-Rhône collège et lycée Sainte Catherine Aix-en-Provence collège et lycée Sainte Catherine Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône école

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône