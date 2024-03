Grand vide-dressing #5 Angoulême, samedi 23 mars 2024.

Grand vide-dressing #5 Angoulême Charente

Les beaux jours s’en viennent, les températures remontent, on dit au revoir aux gros pulls et bonjour aux vêtements plus légers. ️

Pour parfaire votre garde-robe, venez chiner des habits le samedi 23 mars de 14 h à 18 h 30.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:30:00

Rue des lignes

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Grand vide-dressing #5 Angoulême a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême