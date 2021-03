Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Grand Veymont : Persistance & changement – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Grand Veymont : Persistance & changement – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 21 mars 2021-21 mars 2021, Nantes. 2021-03-21 Rendez-vous le jour J, à l'heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l'heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Des orgues vintages, une boîte à rythme, une flûte et deux voix : le dernier album de Grand Veymont, « Persistance & changement », dévoile une composition fleuve aux effets hypnotiques où se croisent des siècles de musique folklorique, des expérimentations électroniques et la chanson française des années 1970. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021)

