L’ENQUETE DU PALAIS ROYAL GRAND VEFOUR Paris, 27 janvier 2024, Paris.

VISITES SPECTACLES – L’ENQUETE DU PALAIS ROYAL Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. Paris, 1841. Au pied de l’escalier qui mène à l’agence de détective privé du célèbre Eugène-Antoine Vidoqc, gît le corps sans vie de la sulfureuse duchesse Blanche de Condrie. Vidocq, suspecté du crime, est arrêté par la police. Il n’aura que le temps de glisser un mystérieux message codé à son fidèle « explorateur » : Lazare Minotti. Le temps presse, il faut absolument découvrir le véritable coupable de cette ténébreuse affaire et libérer Vidocq dont la police veut se venger de la défection. Lazare sait pouvoir compter sur vous ! C’est avec lui que vous avez rendez-vous… Menez l’enquête aux cotés de Lazare Minnoti. Explorez les merveilleux jardins et les arcades du Palais Royal, la Place des Victoires et l’étonnante galerie Vivienne. Découvrez les indices qui s’y cachent et identifiez le véritable coupable parmi les suspects. Informations complémentaires :• Les samedis à 14h30.• Durée : 2h00.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 14.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 14:30

GRAND VEFOUR 17 RUE DU BEAUJOLAIS 75002 Paris 75