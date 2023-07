Rencontres automnales au Pré en Bulle Grand Vaud ‘Pré en Bulle’ Jabreilles-les-Bordes, 15 octobre 2023, Jabreilles-les-Bordes.

Jabreilles-les-Bordes,Haute-Vienne

Ces rencontres automnales réuniront artisans, producteurs locaux, musiciens, écrivains et pépiniéristes et comporteront des initiations à certaines activités et des démonstrations..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Grand Vaud ‘Pré en Bulle’

Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



These autumn gatherings will feature artisans, local producers, musicians, writers and nursery gardeners, as well as introductory activities and demonstrations.

Estos encuentros otoñales reunirán a artesanos, productores locales, músicos, escritores y viveristas, con presentaciones de diversas actividades y demostraciones.

Diese herbstlichen Treffen bringen Handwerker, lokale Produzenten, Musiker, Schriftsteller und Baumschulen zusammen und beinhalten Einführungen in bestimmte Aktivitäten und Vorführungen.

