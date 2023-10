Belote à Grand-Vabre Grand Vabre Conques-en-Rouergue, 4 novembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

A partir de 19h00 : soupe au fromage + charcuterie et ouverture d’une buvette (tarif à voir). Inscription de 20h30 à 21h00. 21h00 précises début du concours..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 17 EUR.

Grand Vabre Salle des fêtes

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



From 7:00 pm: cheese soup + cold meats and a refreshment stand (prices to be confirmed). Registration from 8:30 pm to 9:00 pm. 9:00 p.m. sharp: start of competition.

A partir de las 19.00 h: sopa de queso + embutidos y un puesto de refrescos (precios por confirmar). Inscripciones de 20.30 a 21.00 h. a las 21.00 h en punto: inicio de la competición.

Ab 19.00 Uhr: Käsesuppe + Aufschnitt und Eröffnung eines Getränkestands (Preis wird noch bekannt gegeben). Anmeldung von 20.30 bis 21.00 Uhr. pünktlich um 21.00 Uhr Beginn des Wettbewerbs.

Mise à jour le 2023-10-06 par ADT de l’Aveyron