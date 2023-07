14 juillet – Feu d’artifice à Grand-Vabre Grand-Vabre Conques-en-Rouergue, 14 juillet 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Aux Pélies, à Grand-Vabre, festivités à partir de 19h30 et feu d’artifice à 23h..

Grand-Vabre Les Pélies

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



At Les Pélies, Grand-Vabre, festivities start at 7:30pm and fireworks at 11pm.

En Les Pélies, Grand-Vabre, fiestas a partir de las 19.30 h y fuegos artificiales a las 23 h.

In Les Pélies, Grand-Vabre, Festlichkeiten ab 19.30 Uhr und Feuerwerk um 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-13 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC