Ille-et-Vilaine Châtillon-en-Vendelais Grand Troc de Noël le samedi 10 décembre – O’petit marché du coin

Stéphanie et Claire vous préparent une journée de Noël autour des valeurs du partage, de la générosité et de l’entraide.

Le principe est simple :

> Venez déposer au magasin dès maintenant jeux, jouets, peluches, livres, décorations de Noël (etc…) en bon état et qui encombrent vos placards .

En échange vous récupérez des points, à venir utiliser le jour du troc La journée du samedi 10 décembre vous réserve d’autres surprises gratuites. Programme à venir … opetitmarcheducoin@gmail.com +33 2 99 76 10 62 Épicerie O’petit marché du coin 2 Rue de Nismes Châtillon-en-Vendelais

