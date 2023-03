400 ans de métiers d’art au château de Versailles Grand Trianon, 1 avril 2023, Versailles.

400 ans de métiers d’art au château de Versailles 1 et 2 avril Grand Trianon

Tout au long de la semaine, des visites et des parcours ludiques sur le thème des métiers d’art seront proposés (sur réservation en billetterie) aux publics scolaires.

Le samedi et le dimanche, tous les visiteurs du Grand Trianon pourront découvrir le chantier de restauration du buffet d’eau, composition magistrale de Jules Hardouin-Mansart complétant parfaitement l’harmonie entre le palais et son environnement. Les travaux menés depuis janvier 2022 grâce au mécénat de la Fondation Bru seront présentés par les maîtres artisans qui y engagent leurs savoir-faire spécifiques : maçonnerie pierre de taille, consolidation des sols par injections, marbriers et fontainiers. (médiation libre et gratuite dans les jardins de Trianon ; droit d’entrée à acquitter au tarif habituel, réservation recommandée)

Par ailleurs, le Campus des métiers d’art, situé dans la Grande Ecurie du château, invite vendredi 31 mars et samedi 1 avril des artisans d’art et jeunes talents à raconter leur processus créatif (Entrée gratuite sur inscription obligatoire ; https://campusversailles.fr/agenda/rendez-vous-dexception-la-vie-des-choses/).

Le chantier de restauration des groupes sculptés de la grille de l’Orangerie, financé par le département des Yvelines, sera, quant à lui, visible à Mantes la Jolie mardi 28 mars, mercredi 29 mars et dimanche 2 avril. (https://www.yvelines-infos.fr/agenda/le-reveil-de-la-pierre-a-mantes-la-jolie/).

Grand Trianon Porte Saint-Antoine, 78000 Versailles

Photo © EPV