GRAND TRAIL NOCTURNE DES HAUTS DE FRANCE

2022-11-05 – 2022-11-05

La 2ème édition du Grand Trail Nocturne des Hauts de France sera haute en couleur.

Au travers des collines de l’Artois, vous partirez à la découverte d’un territoire doté d’un potentiel exceptionnel.

Après avoir grimpé les majestueux terrils, vous traversez des paysages que seuls les locaux connaissent. Le parcours exigeant, fait de single race, de pentes très raides, et de collines végétales vous procurera sans aucun doute des sensations extrêmes, souffrance et émerveillement réunis.

Ce trail en semi-autonomie vous amènera du bassin minier jusqu’aux collines de Lorette en passant par Fresnicourt et ses Dolmens.

Un périple à travers les âges et l’histoire de France.

6 courses :

– 83 km

– 56 km

– 33 km

– 26 km

– 16 km

– 8 km

2 randos :

– 16 km

– 33 km

+33 9 72 56 21 21 https://gtnhautsdefrance.fr/

