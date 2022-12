Grand Trail de la Vallée d’Ossau Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Grand Trail de la Vallée d’Ossau Laruns, 15 juillet 2023, Laruns . Grand Trail de la Vallée d’Ossau Place Laruns Pyrénées-Atlantiques

2023-07-15 05:00:00 – 2023-07-15 Laruns

Pyrénées-Atlantiques Le Grand Trail de la Vallée d’Ossau, un projet fou naît de la passion des PPA pour cette magnifique vallée béarnaise.

Au programme: 70km au cours desquels les concurrents devront parcourir la vallée d’Ossau en réalisant un tour complet, seul ou en relais de 2, en reliant Marie-Blanque à l’Aubisque (2 haut lieux du cyclisme) par les crêtes et sommets entourant la vallée.

Départ à 5h de Laruns, frontale vissée sur la tête, relais à Louvie-Juzon dans l’ambiance des grandes courses ossaloises, et arrivée à Laruns en plein cœur du village pour un moment inoubliable. Feu d’artifice au départ! Le Grand Trail de la Vallée d’Ossau, un projet fou naît de la passion des PPA pour cette magnifique vallée béarnaise.

Au programme: 70km au cours desquels les concurrents devront parcourir la vallée d’Ossau en réalisant un tour complet, seul ou en relais de 2, en reliant Marie-Blanque à l’Aubisque (2 haut lieux du cyclisme) par les crêtes et sommets entourant la vallée.

Départ à 5h de Laruns, frontale vissée sur la tête, relais à Louvie-Juzon dans l’ambiance des grandes courses ossaloises, et arrivée à Laruns en plein cœur du village pour un moment inoubliable. Feu d’artifice au départ! Pau Pyrénées Aventure Pau Pyrénées Aventure

Laruns

dernière mise à jour : 2022-12-13 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Laruns Adresse Place Laruns Pyrénées-Atlantiques SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine Ville Laruns lieuville Laruns Departement Pyrénées-Atlantiques

Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruns/

Grand Trail de la Vallée d’Ossau Laruns 2023-07-15 was last modified: by Grand Trail de la Vallée d’Ossau Laruns Laruns 15 juillet 2023 Laruns Place Laruns Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Laruns Pyrénées-Atlantiques