Le SCAP Volley Ball Loisirs de PELLEGRUE organise son traditionnel tournoi de volley à l'occasion de la fête locale de la ville le dimanche 12 Juin 2022. Il s'agit d'un tournoi par équipe mixte de quatre joueurs. Rendez-vous au gymnase "Champs d'Eymet Nord" à PELLEGRUE de 09h30 à 17h30. De nombreux lots à gagner. Les inscriptions par équipe, 10 Euros.

