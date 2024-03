Grand tournoi des bibliothèques du 20e : présélections à Couronnes – Naguib Mahfouz Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, samedi 9 mars 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 20 mars 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Sur inscription

Deviens le plus agile des archers-gamers du 20e et représente les couleurs de Couronnes sur le jeu Towerfall !

Afin de représenter notre bibliothèque le 27 avril prochain dans le cadre de notre grand tournoi des bibliothèques du 20e, des sessions de présélections sont organisées à Couronnes (2 catégories : 8-11 ans et 12 ans et plus). Ne rate pas la cible !

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020

Contact :

Maddy Thorson