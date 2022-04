Grand Tournoi de Hand “Rester’Hand” Retiers Retiers Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Retiers

Grand Tournoi de Hand "Rester'Hand" Retiers, 28 juin 2022, Retiers.

2022-06-28 10:00:00 – 2022-06-28 16:00:00

8 écoles publiques et privées se regrouperont pour cette journée soit 350 enfants. retiershandball@hotmail.fr +33 6 27 37 64 90

