Grand tournoi de bridge de la Ville de Versailles Hôtel de ville de Versailles Versailles, dimanche 17 mars 2024.

Grand tournoi de bridge de la Ville de Versailles Tournoi caritatif au profit de l’association Petits Princes Dimanche 17 mars, 14h00 Hôtel de ville de Versailles Plein tarif : 25 € par joueur, 10 € pour les juniors, gratuit pour les cadets et les scolaires. 60% des frais de participation seront remis à l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T19:00:00+01:00

Tournoi homologué par la Fédération Française de Bridge, au profit de l’Association Petits Princes.

Ouverts à tous, les licenciés peuvent s’inscrire sur le site de la FFB (Comité du Val de Seine/Festival). Les non licenciés et les scolaires peuvent s’inscrire en téléphonant au 06 31 09 25 73 ou par mail à accueil@bridge-versailles.fr.

Proclamation des résultats et cocktail vers 18h.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 09 25 73 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@bridge-versailles.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil@bridge-versailles.fr »}]