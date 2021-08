Saint-Michel-en-Grève Saint-Michel-en-Grève Côtes-d'Armor, Saint-Michel-en-Grève Grand tournoi de billes Saint-Michel-en-Grève Saint-Michel-en-Grève Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Michel-en-Grève

Saint-Michel-en-Grève Côtes d’Armor Saint-Michel-en-Grève Ambiance conviviale et familiale assurée, ouvert à tous

Animé par roule ta bille. Qui sera le maillot jaune ?

1 partie par heure. Les 2 1ers de chaque partie seront en finale.

Grande finale à 19h.

Petite restauration sur place. isabelle.touchard22@gmail.com +33 6 81 99 43 05 Ambiance conviviale et familiale assurée, ouvert à tous

