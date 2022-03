Grand tournoi d’archerie médiévale Polignac Polignac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Polignac

Grand tournoi d’archerie médiévale Polignac, 28 mai 2022, Polignac. Grand tournoi d’archerie médiévale Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac

2022-05-28 – 2022-05-29 Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac

Polignac Haute-Loire Polignac Grand tournoi d’archerie médiévale organisé par les Compagnons de Panaveyre. Arcs en bois médiéval, et volée de flèches au moment final. +33 4 71 04 06 04 Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Polignac Autres Lieu Polignac Adresse Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Ville Polignac lieuville Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Departement Haute-Loire

Polignac Polignac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/polignac/

Grand tournoi d’archerie médiévale Polignac 2022-05-28 was last modified: by Grand tournoi d’archerie médiévale Polignac Polignac 28 mai 2022 Haute-Loire Polignac

Polignac Haute-Loire