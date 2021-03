Grand Tour Ravisius Textor, 13 mars 2021-13 mars 2021, Decize.

UNE EXPOSITION D’OLIVIER VADROT

13.03.2021 — 03.04.2021

RAVISIUS TEXTOR

8, RUE DES 4 VENTS

NEVERS, 58000

Les édifices antiques dédiés au théâtre sont tout à la fois l’origine et la synthèse de la forme architecturale donnée pour l’assemblée d’un public.

Cette forme circulaire, avec des assises en gradin sur un plan rayonnant, appelée _koïlon_ en grec, _cavea_ en latin, se retrouve aujourd’hui dans les espaces du spectacle moderne et contemporain, mais aussi dans ceux de la représentation politique (on emploie alors le terme d’hémicycle), dans les édifices du sport, dans l’architecture des jardins, ou dans les universités ou écoles (le terme utilisé devient amphithéâtre).

Initié en 2012-2013, alors que l’architecte et scénographe Olivier Vadrot était pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, un projet de documentation des formes antiques du _koïlon_ ou de la _cavea_ a conduit à plusieurs campagnes photographiques, de relevés et de dessins, et à tout un Grand Tour renouant avec les traditions de l’humanisme de l’ancien régime – en Macédoine, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en Sicile et dans tout le Sud de l’Italie (que l’on a appelé la Grande Grèce), puis au Moyen-Orient (en Turquie, au Liban, en Israël, en Palestine, en Jordanie), en Tunisie, en Espagne, en France, en Suisse.

L’enquête porte d’abord sur les édifices de spectacles antiques en pierre, et se focalise sur un détail architectonique essentiel : le gradin, sa forme générale, son dimensionnement, sa géométrie et son ergonomie.

Le résultat de cette enquête prend, à Ravisius Textor, la forme d’une collection de dessins et d’une maquette échelle 1 d’une portion de l’amphithéâtre de Ségeste.

Pour chaque site 3 à 5 marches, exprimées en coupe au trait noir et hachures, selon un modèle hérité de l’ouvrage de l’architecte Auguste Caristie (_Monuments antiques à Orange : arc de triomphe et théâtre_, 1856). Une collection de gradins donc, comme d’autres collectionnent les timbres ou les papillons.

Chaque dessin est spécifique, puisque ces édifices datent d’une époque où aucun traité encore n’avait d’effets normatifs sur les constructions. On y est assis de cent manières différentes, un peu comme on le serait sur autant de tabourets africains.

Ravisius Textor 8, rue des 4 vents, 58000 Nevers



