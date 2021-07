Pomarez Pomarez Landes, Pomarez Grand Toroball Pomarez Pomarez Catégories d’évènement: Landes

Pomarez

Grand Toroball Pomarez, 7 août 2021, Pomarez. Grand Toroball 2021-08-07 – 2021-08-07

Pomarez Landes Pomarez EUR 2021 marque le retour du grand toroball de Pomarez. Un spectacle familiale drôle, animé par l’harmonie de Pomarez et arbitré par les vaches de la ganaderia La Mecque.

Il y aura la possibilité de se restaurer sur place avant et après le spectacle (sandwichs, frites, boissons, à consommer assis)

Un encierro pour les enfants (jusqu’à 12 ans) aura lieu à 18 heures dans les arènes (avec des carretons

Les guichets sur place ouvrirons à 18 heures;

L’accès à l’évènement est soumis au contrôle du pass sanitaire. Nous conseillons donc au gens d’arriver suffisamment à l’avance.

Le port du masque sera obligatoire dans les gradins. AMICALE DES JOUEURS DU RUGBY CLUB POMAREZ AMOU dernière mise à jour : 2021-07-27 par

