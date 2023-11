Goran Bregovic Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 22 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Goran Bregovic Vendredi 22 décembre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif unique 28€

Reconnaissable entre mille, le style de Goran Bregovic est un mélange incroyablement festif de musique des Balkans et de rock. Accompagné de son Orchestre des Mariages et des Enterrements, l’énergie de cet artiste sans frontières est irrésistible !

Goran Bregovic et sa vingtaine de musiciens nous embarquent dans une expérience musicale foisonnante, époustouflante d’énergie et de liberté à laquelle on succombe à coup sûr. Connu notamment pour ses bandes originales des films d’Emir Kusturica, celui qui est tout à la fois compositeur, musicien traditionnel et rock star des Balkans parcourt le monde aux côtés de son Orchestre des Mariages et des Enterrements depuis plus de vingt ans. Avec ses cuivres gitans, percussions orientales, polyphonies féminines bulgares, chœurs masculins classiques, sections de cordes et programmations électroniques, il nous fait vivre une expérience festive hors norme.

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/goran-bregovic.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

Musique concert