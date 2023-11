Révolte ou tentatives de l’échec Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Révolte ou tentatives de l’échec Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 14 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Révolte ou tentatives de l’échec 14 – 16 décembre Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif b Qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille ? Sur scène, cinq artistes animées par une urgence de vivre. Alors elles foncent. Droit dans le mur ? Pas tout à fait. Un spectacle vertigineux et métaphorique, sur le fil de la vie. Trois cœurs s’allument et une roue se met à tourner, grâce à l’acrobate qui évolue à l’intérieur. Elle avance. La routine. Autour d’elle, une fille de l’air et une fille de l’équilibre. Deux musiciennes complètent ce quintet de femmes engagées. Toutes ont envie de changer les choses, mais font face à mille péripéties acrobatiques, comme autant d’épreuves fantasmagoriques à traverser. Une épopée ! Sur le fil des événements, dans la roue de la fortune ou dans les airs face aux éléments, elles ne craignent ni les vertiges, ni la chute. Elles se relèvent, elles résistent. Ensemble, car rien ne vaut la puissance du collectif ! Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/revolte-ou-tentatives-de-lechec.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

cirque spectacle
Grand Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale
Montigny-le-Bretonneux
Yvelines

