Bigre Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 8 novembre 2023

Bigre 8 – 10 novembre Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif A

Bigrement hilarant ! Irrésistible ! Les superlatifs ne manquent pas pour cette fantaisie débridée devenue culte. Après Les gros patinent bien, retrouvez l’univers de Pierre Guillois à travers les aventures muettes gaguesques de trois voisins de palier aussi loufoques qu’attendrissants !

Un grand échalas bohème écolo, un geek maniaque enrobé fan de karaoké et une pulpeuse apprentie en médecine douce occupent trois chambres de bonne contigües à l’intimité… limitée. Ils se croisent, se déchirent et s’aiment au rythme effréné de leurs gaffes et catastrophes rocambolesques pour le plus grand bonheur des spectateurs. Car si tout semble opposer ces trois anti-héros, ils sont réunis par leur capacité hors norme à tout rater, absolument tout, et ce… sans un mot ! La magie opère grâce à la mise en scène ingénieuse et à la performance scénique des comédiens. Un grand moment d’hilarité consacré par un Molière du meilleur spectacle comique en 2017.

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

