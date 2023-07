Sílvia Pérez Cruz Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 19 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Sílvia Pérez Cruz Jeudi 19 octobre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Artiste d’exception, figure de la musique populaire espagnole, Sílvia Pérez Cruz est tout simplement envoûtante. Laissez-vous enivrer par son talent si singulier et par l’émotion qui parcourt « toute la vie, un jour ».

L’artiste catalane se balade dans de multiples registres : musique folklorique, tradition flamenca ou mélodies latinas. Sa voix est vibrante, ferme, douce, enivrante. Depuis plus de dix ans, Sílvia Pérez Cruz a décidé de suivre sa propre ligne, loin des sentiers battus. Sa musique est comme la « grande cuisine » : tout y paraît évident, simple, équilibré. Dans l’album Toda la vida, un día, qui donne lieu à sa tournée, l’artiste a composé une œuvre en cinq mouvements, chacun représentant une étape de la vie et une couleur. Enregistré dans plusieurs villes à travers le monde, avec un chœur et le concours de grands musiciens de flamenco, l’album est à la fois celui du partage et de l’intime.

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/silvia-perez-cruz.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

musique espagnole