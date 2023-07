Fantastique ! Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 13 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Fantastique ! Vendredi 13 octobre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif A

L’Orchestre national d’Île-de-France nous invite à voyager dans l’intensité de la fièvre créatrice. Fantastique ! pour dire à la fois la dimension irréelle de ces œuvres et l’éblouissement qu’elles provoquent.

Le Concerto pour violon de Jean Sibelius (1865-1957) résulte d’une écriture longue et tourmentée (1903-1905), qui mit le compositeur finlandais dans un état second face à la richesse des thèmes qu’il souhaitait y développer. Son exécution continue d’embarquer le soliste dans une vaste épopée romantique. La composition de la Symphonie fantastique par Hector Berlioz (1803-1869) procède d’une impulsion tout aussi irrésistible : un désir amoureux, si puissant que la pièce voit le jour en deux mois, en 1830. Avant d’aborder ces sommets fougueux, le programme s’ouvre par une tonalité plus mystique avec les Offrandes oubliées (1931) d’Olivier Messiaen (1908-1992).

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:10:00+02:00

