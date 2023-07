Pianoforte Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 5 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Pianoforte Jeudi 5 octobre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Quatre pianistes sur scène, quatre immenses figures de la scène jazz et des possibilités musicales infinies. Sous un simple mot, Pianoforte, le talent se conjugue avec panache au pluriel, à huit mains, pour un moment musical exceptionnel.

Deux pianos et deux Fender Rhodes, quatre musiciens passionnés et une complicité qui fait des étincelles dans un concert d’exception. Il y a tout d’abord le plaisir incommensurable de jouer ensemble, dénominateur commun de leur programme. Il y a ensuite cette attention à l’autre, cette générosité – marque des grands interprètes – qui leur permet de dialoguer avec énergie et gourmandise. Les quatre mousquetaires s’amusent visiblement à fureter sur tous les terrains du jazz et de ses influences et à jouer en toute liberté. Aussi impeccable qu’épatant, ce quatuor de pointures est un feu d’artifice !

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pianoforte.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

jazz musique