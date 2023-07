Umlaut Big Band Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 30 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Umlaut Big Band Samedi 30 septembre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Qui est Mary Lou Williams ? Pianiste, compositrice, arrangeuse et chef d’orchestre afro-américaine, comment a-t-elle pu rester dans l’ombre ? Comme l’Histoire en général, celle du jazz est écrite au masculin. Or, l’influence de Mary Lou sur ses plus grandes figures est aujourd’hui indéniable.

Avec deux grandes formations distinctes, Pierre-Antoine Badaroux va faire découvrir à beaucoup le génie qu’était Mary Lou Williams (1910-1981), et son œuvre souvent méconnue. Elle a travaillé avec les plus grands noms – Duke Ellington, Benny Goodman, Louis Armstrong, Andy Kirk ou encore Cecil Taylor – et fut un véritable mentor pour Bud Powel, Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. Cette artiste a su exister et composer une musique fascinante, inventive, qui a fait fi des cloisonnements musicaux. Grâce à un méticuleux travail de recherche, Pierre-Antoine Badaroux remet son œuvre en pleine lumière. L’Umlaut Big Band donne à entendre une sélection de morceaux couvrant une cinquantaine d’années de création, tandis que la nouvelle formation Umlaut Chamber Orchestra – réunissant musiciens classiques et trio de jazz – propose une interprétation de sa Zodiac Suite la plus fidèle possible à la volonté de l’artiste.

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/umlaut-big-band.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:20:00+02:00

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:20:00+02:00

musique jazz